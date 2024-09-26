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Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

Bir zamanlar gerçek cadı olduğuna inanılan, ekranların Bücür Cadısı Zeliş büyüdü, artık koca bir kız oldu.Gerçek adıyla Merve Erdoğan izleyicinin hafızalarına kazınan çocuk oyuncu yıllar sonra yeniden gündem oldu. Zaman mı hızlı geçiyor yoksa biz mi çabuk yaşlanıyoruz? İşte o küçük kız büyüdü nasıl bu hale nasıl dönüştü dedirtecek görüntüler...

HABER MERKEZİ
Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

1999'da yani bundan 25 sene önce yayın hayatına başlayan Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplamıştı.O küçük kızın yeni halini görünce çok şaşıracaksınız.

Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

22 Haziran 1991 yılında Niğde'de doğan Merve Erdoğani Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Henüz 3 yaşındayken oyunculuğa başlayan Merve Erdoğan 9 yaşına geldiğinde oynadığı Bücür Cadı dizisi ile hafızalara kazındı.

Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

"Bücür Cadı" dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan Merve Erdoğan ayrıca, "Arka Sıradakiler", "Bir Ömür Yetmez", "Yalaza", "Aşk ve Mavi", "Tövbeler Olsun" gibi birçok yapımda rol aldı.

Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan 2020 yılının aralık ayında müzisyen Mert Carim ile nikah masasına oturmuştu.

Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

1999'da yayın hayatına başlayan Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan, şimdilerde 2 yaşında olan kızını 2022 yılında dünyaya getirerek anne olmuştu.

Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmıştı.

Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

"Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. 7 gün ne ara geçti, biz bu 7 günde kaç saat uyuduk hiç bilmiyorum.. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah... Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun...Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin"

Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

BÜCÜR CADI'NIN KADROSUNA NASIL DAHİL OLDU?

Dokuz yaşındaydım. 'Bücür Cadı' için bir türlü istedikleri gibi çocuk oyuncu bulamıyorlarmış. Sezer Güvenirgil aynı zamanda dizinin yapımcısıydı. Ona benzeyen bir kız çocuğu rol alsın istiyorlarmış. O zamanlar bir gazeteye üç çocuk oyuncu olarak röportaj verdik. Sezer Hanım'ın kızı gazetede beni görüyor. Annesine gösteriyor ve 'Aradığımızı bulduk' diyorlar. Fakat o sırada bizim ev telefonumuz yok. Anneannemi arıyorlar.

Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

Günler sonra tesadüfen anneannem bize söylüyor. Geri aradığımızda hemen görüşmeye çağırdılar. 'Zeliş' karakterinin meşhur hareketini sordular, 'Burnunu kıvırabilir misin?' Yapınca da hemen anlaştık. Hayatımdaki en hızlı iş görüşmemdi. 'Bücür Cadı'nın üzerine birçok iş yaptım ama o akıllara kazındı.

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