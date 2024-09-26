Çocukluğumuzun favori minik oyuncusu Bücür Cadı büyüdü! Anne bile oldu!

1999'da yani bundan 25 sene önce yayın hayatına başlayan Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan Merve Erdoğan küçük yaşına rağmen sergilediği performansla beğeni toplamıştı.O küçük kızın yeni halini görünce çok şaşıracaksınız.
22 Haziran 1991 yılında Niğde'de doğan Merve Erdoğani Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. Henüz 3 yaşındayken oyunculuğa başlayan Merve Erdoğan 9 yaşına geldiğinde oynadığı Bücür Cadı dizisi ile hafızalara kazındı.
"Bücür Cadı" dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan Merve Erdoğan ayrıca, "Arka Sıradakiler", "Bir Ömür Yetmez", "Yalaza", "Aşk ve Mavi", "Tövbeler Olsun" gibi birçok yapımda rol aldı.
Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan 2020 yılının aralık ayında müzisyen Mert Carim ile nikah masasına oturmuştu.
1999'da yayın hayatına başlayan Bücür Cadı dizisinin Zeliş'i Merve Erdoğan, şimdilerde 2 yaşında olan kızını 2022 yılında dünyaya getirerek anne olmuştu.
Kızına 'Zehra Mercan' adını veren Erdoğan, ilk aile fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmıştı.
"Bugün 3 kişilik hayatımızın birinci haftası doldu. 7 gün ne ara geçti, biz bu 7 günde kaç saat uyuduk hiç bilmiyorum.. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah... Bize dünyanın en güzel duygusunu yaşattığı için binlerce kez şükürler olsun...Hoş geldin hayatımıza canım kızım, ne kadar da güzel geldin, iyi ki geldin"
BÜCÜR CADI'NIN KADROSUNA NASIL DAHİL OLDU?
Dokuz yaşındaydım. 'Bücür Cadı' için bir türlü istedikleri gibi çocuk oyuncu bulamıyorlarmış. Sezer Güvenirgil aynı zamanda dizinin yapımcısıydı. Ona benzeyen bir kız çocuğu rol alsın istiyorlarmış. O zamanlar bir gazeteye üç çocuk oyuncu olarak röportaj verdik. Sezer Hanım'ın kızı gazetede beni görüyor. Annesine gösteriyor ve 'Aradığımızı bulduk' diyorlar. Fakat o sırada bizim ev telefonumuz yok. Anneannemi arıyorlar.
Günler sonra tesadüfen anneannem bize söylüyor. Geri aradığımızda hemen görüşmeye çağırdılar. 'Zeliş' karakterinin meşhur hareketini sordular, 'Burnunu kıvırabilir misin?' Yapınca da hemen anlaştık. Hayatımdaki en hızlı iş görüşmemdi. 'Bücür Cadı'nın üzerine birçok iş yaptım ama o akıllara kazındı.