Emine Erdoğan, Afrika lezzetlerini ABD’ye taşıdı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenen "Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni" ile "Afrika Yemek Kültürü" kitabının tanıtımı programlarına ev sahipliği yaptı. Afrika kıtasına daha önce yaptığı ziyaretlerde en çok kıtanın olağanüstü çeşitliliğinden etkilendiğini kaydeden Emine Erdoğan, "Aynı yeryüzünü paylaşan, aynı insanlık ailesine mensup bizler için, kazancın da kaybın da müşterek olduğuna inanıyoruz. Bu bakış açısıyla, biliyoruz ki Afrika'nın geride kalması, tüm dünyanın kıtanın gerçek potansiyelinden mahrum kalması demektir" dedi. Öte yandan, Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul etti. Emine Erdoğan; Shabazz'a, babası Malcolm X'in özgürlük, eşitlik ve adalet için verdiği mücadelenin, tüm dünyada haksızlığa karşı mücadelelere ilham kaynağı olduğunu söyledi.