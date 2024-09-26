Haluk Bilginer FETÖ’cüler ile aynı masada!

Yerli ve yabancı birçok projede rol alan oyuncu Haluk Bilginer'in FETÖ'cü hainlerle akşam yemeğinde bir araya gelmesi tepkilere neden oldu. Bilginer, Almanya'da FETÖ'cü hain Can Dündar ve firari Erk Acarer ile buluştu.

OYUNCUYA TEPKİ YAĞDI

Can Dündar, o buluşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dündar paylaşımına "Sahnede devleşen büyük bir yetenek, dünyada yüzümüzü ağartan dev bir oyuncu ve siyasi riski var diye sevdiklerine yüz çevirmeyen bir dost. İyi ki geldin" notunu yazdı.

Firari Erk Acarer ise buluşmaya ilişkin, "Telefonla aramaya bile korkan, abi bi fotoğraf çektirelim, işler düzelince yayınlarız diyen 'dostlarımıza' inat duruşu budur" paylaşımında bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, Haluk Bilginer'in firari hainlerle akşam yemeğindeki samimi görüntülerine tepki gösterdi.

Dündar, Bilginer'den, "Siyasi riski var diye sevdiklerine yüz çevirmeyen bir dost" diye bahsetti.

GRİ LİSTEDE YER ALIYOR

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada yargılanan firari sanık eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar, "gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etmek" ve "örgüt (FETÖ) içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Firari hain Can Dündar, İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde gri kategoride yer alıyor.