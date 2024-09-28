Ali Koç’u eleştirdi ayağından vuruldu

Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu, yorumcu Serhat Akın, Beykoz'da katıldığı program çıkışı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ayağından yaralanan Akın, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

'BENİ İNDİRECEKLER'

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı duyuran Akın paylaşımında, "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar. Son sözümüz Fenerbahçe" ifadelerini kullandı. Öte yandan bu olayın ardından, Serhat Akın'ın Sports Digitale ekranlarında söylediği Fenerbahçe Ali Koç'a yönelik şu sözleri akıllara geldi: "Fenerbahçe'ye zarar verdiğini kimse söylemiyor. Bir tek söyleyen benim. Beni de dışladılar her yerden tamam mı! Seçimde destek istediler ilk önce. Baktılar satın alamıyorlar adam tuttular bana, şimdi beni indirecekler. Ya ben de topunuz diyorum. Bir fazlasını da ben tutacağım diyorum. İstediğinizi tutun diyorum. Ama şunu unutmasınlar. Onlara para verip tutanlar varsa, bizim kız arkadaşımıza, karımıza laf ediyorlar. Onu da gerçek Fenerbahçe taraftarları zaten hakkını veriyor."

FB'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den de saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz. Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz. Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.