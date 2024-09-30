Evlenecek çiftlere ‘güçlü aile’ egitimi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik fonu kapsamında evlilik kredisinden yararlanan genç çiftler için kurduğu internet sitesinde evlilik ve aile hayatına ilişkin birçok eğitim içeriği sunuyor. Evlilik kredisinden yararlanacak gençlere özel olarak hazırlanan internet sitesinde 6 alanda toplam 32 başlıkta kapsamlı bir eğitim veriliyor. Aynı zamanda genç çiftler, evlilik kredisine başvuru koşullarına ve tek tıkla başvuru imkânına da ulaşabiliyor. İlk dersi "Güçlü aileyi nasıl kurarım?" olan eğitimlerde, Aile Eğitim ve İletişim Alanı, Hukuk Alanı, İktisat alanı, Medya Alanı Sağlık Alanı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı konuları işleniyor.