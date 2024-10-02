Gazeteci Güneri Civaoğlu 85 yaşında yaşamını yitirdi

Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Güneri Civaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti. Beşiktaş'ta bir hastanede tedavi gören ve beyin kanaması geçirdiği ifade edilen Cıvaoğlu'nun ölüm haberini alan birçok siyasetçi, bürokrat ve gazeteci sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı. Cıvaoğlu'nun cenazesinin yarın saat 11.00'de Milliyet gazetesinde düzenlenecek törenin ardından Teşvikiye Camisi'nden kaldırılacağı belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hayatını kaybeden gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na Allah'tan rahmet diledi.