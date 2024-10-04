Garipoğlu’nun mezarında kefen bezine rastlanmadı

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde İstanbul'un Bahçeşehir ilçesinde Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların üzerine Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi. Garipoğlu'nun mezarı adli tıp uzmanları ve savcılar eşliğinde açıldı.

'DİŞLER İNCELENECEK'

Mezarın açılmasına ilişkin detayları paylaşan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve beze ulaşılamadı, kemikler ve kafatası dağınıktı, ceset bütünlüğü yoktu. Bu detaylar tutanağa da geçti. Kimlik tespiti işlemi için ölenin yakınlarının hazır bulunması gerekirdi bu nedenle teşhis işlemi yapılamadı. Özellikle dişler incelenecek."