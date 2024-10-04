Türkiye Cezayir sıcaklıklarının etkisine giriyor: Sıcaklık 30 dereceye yaklaşacak

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin edilirken, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı değerlendirildi.

30 DERECE BEKLENİYOR

Yurt geneline Cezayir üzerinden lodosla gelen ılık hava sıcaklıkları arttıracak. bugün ve yarın sıcaklıkların 30 dereceye yaklaşması bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları: İstanbul 28, Ankara 26, İzmir ve Bursa 30, Antalya 31, Konya 26, Eskişehir 27, Sivas 24, Kayseri 26, Denizli 32, Manisa 33, Muğla 30, Kütahya 27, Bodrum 31, Adana 32, Hatay, Isparta 30, Kahramanmaraş 32, Bolu ve Samsun 27, Zonguldak 25, Trabzon 24, Erzurum 19 ve Malatya 26 derece.