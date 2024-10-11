Katil İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılarda en az 11 Filistinli öldü

Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir kaynak, İsrail savaş uçaklarının "el-Kurd" ailesine ait evi hedef alması sonucu bir kadının hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

Aynı kaynak, İsrail ordusunun Deyr el-Belah'ın merkezinde "Bereket" ailesine ait evi hedef alması sonucu bir kız çocuğu ile bir kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını aktardı.

Aksa Şehitleri Hastanesi'nden bir sağlık çalışanı da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki El-Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait insansız hava aracının bir grup Filistinliyi hedef alması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 2 kişinin de yaralandığını belirtti.

El-Avde Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerinde "Duveyk" ailesine ait evi bombalaması sonucu 4 Filistinli yaralandı.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'nden bir kaynak da İsrail ordusunun kentin kuzeybatısındaki es-Saftavi Mahallesinde "Şehhade" ailesine ait evi hedef alması sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve yaralananlar olduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna ait topçu birliklerinin Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarını bombaladığını kaydetti.

İsrail ordusuna ait hücumbotlarının da otomatik silahlarla Nusayrat kıyılarından ateş açtığı belirtildi.

Nusayrat'ın kuzeyindeki el-Muğraka bölgesinde İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini havaya uçurduğu ve bölgeden yoğun dumanların yükseldiği ifade edildi.

AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ DE YARALANDI

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda da görgü tanıkları, İsrail ordusunun Filistinlilerin evlerini havaya uçurduklarını söyledi.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ile Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine yönelik sıkı kuşatması ve kara saldırıları 6. gününde de sürüyor.

Hava ve kara saldırılarını şiddetlendiren İsrail askerleri, hareket eden her şeyi hedef alarak bölgeye giriş çıkışları engelliyor.

İsrail ordusunun, Cibaliya beldesindeki el-İhsan Camisi çevresinde bir evi hedef alması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçakları da Cibaliya Mülteci Kampı'nın batısındaki el-Faluca bölgesinde "el-Azazi" ailesine ait evi hedef aldı, saldırıda 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

İsrail insansız hava aracının (İHA) Gazze kentinin güneydoğusundaki ez-Zeytun Mahallesi'nde sivilleri hedef alması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak, boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, İsrail ordusunun ilk kez bu bölge için tahliye çağrısında bulunduğu 14 Ekim 2023'ten bu yana evlerini ve yaşadıkları yerleri terk etmeyi reddediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 65 Filistinli öldü, 97 bin 886 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.