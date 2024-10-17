Ekranların en çok izlenen dizisi ‘Kuruluş Osman’ zirvede

Osman Bey ahaliye hitaben yaptığı konuşmada, Allah'a olan kulluk vazifesini ve yalnızca O'nun adını yüceltmek için savaş verdiklerini belirterek İslam'ın kutsal değerlerine olan bağlılığını ilan etti. Karadin Kalesi'ndeki başarısızlığından sonra bir de Bala Hatun'la karşı karşıya gelen Begüm Hatun iyice öfkelenip kardeşi Yusuf'a bir daha hata yapma haklarının olmadığını söyledi.