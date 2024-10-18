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Haberler Yaşam Türkiye’nin deprem risk haritası güncellendi: Ege Bölgesi de birinci derece riskli

Türkiye’nin deprem risk haritası güncellendi: Ege Bölgesi de birinci derece riskli

Geçtiğimiz günlerde Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin deprem risk haritası güncellendi. Türkiye'de birinci derece deprem riski bulunan iller arasında Ege Bölgesi de yer alıyor. Haberin detayları...

HABER MERKEZİ
Türkiye’nin deprem risk haritası güncellendi: Ege bölgesi de birinci derece riskli

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün güncellenen deprem haritasına göre, 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulunuyor. MTA'nın incelemesinde 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulundu. İşte birinci derece riskli bölgeler ve haberin detayları...

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

MTA'nın incelemesinde 45 ilde 5.5 ve üzeri deprem üretebilecek 485 diri fay bulundu. MTA diri fay haritasına göre, Türkiye'de birinci derece deprem riski bulunan iller, İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Hakkâri, Osmaniye, Kırıkkale, Siirt oldu.

Türkiye’nin deprem risk haritası güncellendi: Ege bölgesi de birinci derece riskli

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Haritaya göre ikinci derece riskli iller, Tekirdağ, İstanbul, Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak, Zonguldak, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı, Çorum oldu.

Türkiye’nin deprem risk haritası güncellendi: Ege bölgesi de birinci derece riskli

3. DERECE RİSKLİ BÖLGELER

MTA haritasına göre üçüncü derece risk altındaki iller, Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana ve Gaziantep'in bazı bölgeleri ile Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir oldu.

Türkiye’nin deprem risk haritası güncellendi: Ege bölgesi de birinci derece riskli

TÜRKİYE'DE DÖRDÜNCÜ VE BEŞİNCİ DERECE YANİ EN DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA YER ALAN İLLER

Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman.

Türkiye’nin deprem risk haritası güncellendi: Ege bölgesi de birinci derece riskli

MERKEZ ÜSSÜNDE TOKİ KONUTLARI GÜVEN VERDİ

Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kale ilçesi, sarsıntıyı az hasarlı atlattı. Bunun en büyük nedeninin TOKİ tarafından yapımı tamamlanan konutlar olduğu belirtildi.

Türkiye’nin deprem risk haritası güncellendi: Ege bölgesi de birinci derece riskli

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4 yıl önce meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Kale ilçesinde depremzede vatandaşlar için 439 konut, 302 köy evi, 56 ahır ve 16 işyeri yapıldı.

Türkiye’nin deprem risk haritası güncellendi: Ege bölgesi de birinci derece riskli

Dün meydana gelen depremin merkez üssü olan Kale ilçesi, Elazığ depreminden sonra inşa edilen TOKİ konutlarıyla ayakta kaldı. Bu konutlarda hasar oluşmadı.

'O FAY HARİTADA GÖRÜNMÜYOR'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki depremin, haritalarda yer almayan 'bilinmeyen fay' üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Uydudan elde ettiğimiz yer yüzeyi hareketleri Pütürge fayının batısından devam eden başka bir fayın varlığına işaret ediyor.

Geçen sene 8 ve 25 Ocak'ta Malatya'da meydana gelen depremler de bu deprem de bizim uydu verilerinden izini sürebildiğimiz, haritalara işlenmemiş fay üzerinde meydana gelmiş gibi görünüyor" dedi.

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