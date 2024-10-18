Türkiye’nin deprem risk haritası güncellendi: Ege bölgesi de birinci derece riskli

Dün meydana gelen depremin merkez üssü olan Kale ilçesi, Elazığ depreminden sonra inşa edilen TOKİ konutlarıyla ayakta kaldı. Bu konutlarda hasar oluşmadı.

'O FAY HARİTADA GÖRÜNMÜYOR'

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Malatya'daki 5.9 büyüklüğündeki depremin, haritalarda yer almayan 'bilinmeyen fay' üzerinde meydana geldiğini belirterek, "Uydudan elde ettiğimiz yer yüzeyi hareketleri Pütürge fayının batısından devam eden başka bir fayın varlığına işaret ediyor.

Geçen sene 8 ve 25 Ocak'ta Malatya'da meydana gelen depremler de bu deprem de bizim uydu verilerinden izini sürebildiğimiz, haritalara işlenmemiş fay üzerinde meydana gelmiş gibi görünüyor" dedi.