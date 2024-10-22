Yenidoğan Çetesi’nden skandal üstüne skandal! Genç kızı ölüme gönderdiler

RADYOLOJİDE RADYASYON ÖLÇÜMÜ YOK

Bazı hastanelerin Radyoloji bölümlerinde radyasyon ölçümü yapılmadı ve çalışanların çoğunda radyasyon kimliği yoktu. Kimsenin aklına gelmeyen inanılmaz vurgun olayında hastaların kan sonuçları ve akciğer raporları başka hastaların raporlarıyla değiştirildi. Hastanın akciğerinde hiçbir sorun olmamasına rağmen akciğerlerinde leke ve zatürre varmış gibi gösterilerek tedavi uygulandı.

Neredeyse bütün hastaların albümini normal olsa da albümin seviyesi düşük gösterildi. Albümin düşüklüğü, hastanın karaciğer ve böbreklerde sağlık sorunu olduğu anlamına geliyordu. Bu şekilde albümini fatura ederek SGK dolandırıldı. Hâlbuki albümin düşük olmadığı için hastalarda hiç ilaç kullanılmıyordu. SGK fatura edilen ücretleri hastanelere ödedi.