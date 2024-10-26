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28 Ekim Pazartesi tatil mi? 28 Ekim'de okullar açık olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken özellikle çalışanların ve öğrencilerin tatil soruları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 28 Ekim Pazartesi günü tatil mi yarım gün mü? Pazartesi günü okullar açık olacak mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ
28 Ekim Pazartesi tatil mi? 28 Ekim’de okullar açık olacak mı?

29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil olması nedeniyle pazartesi günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 28 Ekim Pazartesi günü tatil olacak mı? Pazartesi günü yarım gün mü tam gün tatil mi? Okullar açık olacak mı? soruları araştırılıyor.

28 Ekim Pazartesi tatil mi? 28 Ekim’de okullar açık olacak mı?

28 EKİM YARIM GÜN MÜ? PAZARTESİ GÜNÜ TATİL Mİ?
Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. 28 Ekim'de çalışan özel sektör çalışanları yarım gün, 29 Ekim'de çalışanlar ise tam gün ek mesai alabilecek.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil günleri arasında yer almaktadır. Bu sebeple 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Salı gününe denk gelmektedir.

Salı günü eczaneler, bankalar, kamu kurumları, noterler, nüfus müdürlükleri kapalı olacak.

28 Ekim Pazartesi tatil mi? 28 Ekim’de okullar açık olacak mı?

28 EKİM'DE OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim'de okullar yarım gün tatil olacak. Bu nedenle üniversitelerde 28 Ekim yarım gün ve öğleden sonra tatil.

Ancak üniversitelerde ders durumu okulların sabah ve akşam ders saatlerine göre değişebilir.

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