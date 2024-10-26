28 Ekim Pazartesi tatil mi? 28 Ekim’de okullar açık olacak mı?

29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla resmi tatil olması nedeniyle pazartesi günü tatil olup olmayacağı merak ediliyor. 28 Ekim Pazartesi günü tatil olacak mı? Pazartesi günü yarım gün mü tam gün tatil mi? Okullar açık olacak mı? soruları araştırılıyor.