11 kişi hayatını kaybetmişti! Feci kazada bilirkişi raporu açıklandı

Raporda, seferde "24 saat süresince bir sürücünün aralıklarla en fazla 9 saat sürüş yapabileceği" kuralının dikkate alınmadığı, dolayısıyla en az 3 sürücü ile seyahate başlanmadığı belirtildi.

Araç üzerinde incelemeler, kaza tespit tutanağı, takograf kayıtları, olay yeri krokisi ve tanık beyanının değerlendirildiği ifade edilen raporda, "kazanın temel nedeninin sürücü Çetin Karayel'in kazaları önleme ve trafik güvenliği adına, otobüsünü sevk ve idare ederken, yüksek özen gösterme yükümlülüğüne aykırı davranarak, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmemesi" olduğu bildirildi.



ŞOFÖR KAZADA "ASLİ KUSURLU"

Raporda, dosyadaki kaza görüntülerinin de arasında bulunduğu delillerden anlaşıldığı üzere, araç seyrettiği sırada yalpaladığı, arkadan gerisinden gelen araç sürücüsünün, otobüs şoförünü uyarmak amacıyla selektör yaptığı, yolcuların ise ifadelerinde sürücünün uyuduğunu beyan ettikleri aktarıldı.