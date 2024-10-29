Yenidoğan Çetesi’nin mağduru 350 aile daha savcılığa başvurdu

İstanbul ve Tekirdağ'da 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 22'si tutuklu 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada iddianame hazırlanmıştı.
12 BEBEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDULAR
Kamuoyunun gündemine oturan skandalda çetenin, 12 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıkmıştı. Çetenin ayrıca soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i de makamında tehdit ettiği belirlenmişti.
Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamenin kamuoyuna yansımasından sonra bebekleri yeni doğan ünitelerinde ölen aileler savcılığa koştu.
350 AİLE SAVCILIĞA BAŞVURDU
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, 100'ü CİMER kanalıyla 250'si ise yüz yüze olmak üzere toplamda 350 mağdur olduğunu iddia eden aile Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu.
Ailelerin yenidoğan ünitelerinde vefat eden bebeklerinin ölümlerini şüpheli bularak, bu ölümlerin araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istediği öğrenildi. Şikayetler incelemeye alınarak her biri için ayrı dosya oluşturuldu. Tüm şikayetlerin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin tarafından incelenmeye başlandığı öğrenildi.
DOKTORLAR YERİNE HEMŞİRELER BAKTI
Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün şu hastanelerin yoğun bakım ünitelerini kiraladığı ve işletmesini devraldığı ortaya çıktı: Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi...