Çocuklarına organ bağışı sayesinde sarılabiliyor

ANTALYA'DA yaşayan Cihan Topal, kaybettiği iki koluna organ nakli sayesinde kavuştu. Topal, 7'den 70'e herkesi organ nakli yapmaya davet etti. 16 yıl önce her iki kolunu da silaj makinesinde kaybeden Topal'ın hayatı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi sayesinde değişti. Topal, 2010'da gerçekleştirilen operasyonla Türkiye'de ilk çift kol nakli yapılan hasta olarak tıp tarihine geçti. Yeni Asır'a konuşan Topal "Benim için ön önemlisi çocuklarıma sarılmak. Bir bağışla kollarıma kavuştum. Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Cihan Topal, 16 yıl önce yapılan ameliyatla Türkiye'nin ilk çift kol nakli yapılan hastası olarak tıp tarihine geçti.

300 KİŞİ NAKİL BEKLİYOR

KENDİSİNİN herkesi konuşarak bağışa ikna etmeye çalıştığını belirten Topal, "Bildiğim kadarıyla nakil bekleyen en az 300 hasta var. Çoğu da beni arayıp bilgi almak istiyor. Ne kadar çok organ bağışı yapılırsa, o kadar ışık olunur. Ben yüzüm dahil bütün organlarımı bağışladım" dedi.