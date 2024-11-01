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Haberler Yaşam Gıda denetimleri devam ediyor! Bakanlık yeni listeyi paylaştı

Gıda denetimleri devam ediyor! Bakanlık yeni listeyi paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın gıda güvenliğini sağlamak amacıyla taklit ve tağşiş ürünlerini açıklamaya devam ediyor. Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 721'e çıktı. İşte halk sağlığını hiçe sayan yeni ürünler...

HABER MERKEZİ
Gıda denetimleri devam ediyor! Bakanlık yeni listeyi paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncellemeye devam ediyor.

Gıda denetimleri devam ediyor! Bakanlık yeni listeyi paylaştı

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere ekleme yaptı.

Gıda denetimleri devam ediyor! Bakanlık yeni listeyi paylaştı

Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 721'e yükseldi.

Gıda denetimleri devam ediyor! Bakanlık yeni listeyi paylaştı

Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alması ile bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede yer aldı.

Gıda denetimleri devam ediyor! Bakanlık yeni listeyi paylaştı

Listeye eklenen ürünlerde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespiti, tereyağında yağ oranının düşük, nem oranının yüksek olması, zeytinyağına tohum yağları karıştırılması ve bazı ürünlerde yabancı madde ile gıda boyası tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

Gıda denetimleri devam ediyor! Bakanlık yeni listeyi paylaştı

PİDE HARCINDAN SAKATAT (KALP) ÇIKTI

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmişler listesindeki ürün sayısı 113'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmişler listesindeki ürün sayısı 721'e çıkarken yapılan denetimlerde pide harcında sakatat (kalp) tespit edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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