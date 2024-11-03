Önemli kararların alınacağı bir hafta

KOÇ:

Aşkta cesursunuz

Birçoğunuz, ortak arkadaş gruplarında yeni tanışacağı kişilerle duygusal bağlar kuracak. Uzun süredir dostluk çerçevesi içinde yaşanan ilişkiler aşka dönüşecektir. Bu şekilde gelişen sürpriz ilişkilerde temkinli olmalısınız. Cesur kararlar alacağınız bir dönem. İdealleriniz konusunda mantıklı kararlar vereceğiniz günler yaşayacaksınız. Kendinizden ve fikirlerinizden emin olacaksınız. Çevre koşulları ve alışkanlıklarınız arasındaki çelişkiler sizi zorlarken, sorunları abartabilirsiniz.

BOĞA:

İlişkilerinizde güç savaşı

Entelektüel yönlerinizi ortaya çıkaracak aktivitelerde aynı meslekten kişilerle aranızda duygusal bir çekim meydana gelebilir. Bu hafta toplumsal ilişkilerinizi doğru bir şekilde kullanarak kozmik gücün etkisiyle yön değiştiren isteklerinizdeki düzeni kurmayı başaracaksınız. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek zamanı doğru kullanacaksınız. Fırsatları doğru bir şekilde kullanırken başarılı çalışmalara imza atacaksınız. Hatalara dikkat.

İKİZLER

Yaratıcılığınız artıyor

BU hafta organizasyon kabiliyetiniz artıyor. Yaşamınızla ilgili değişimlere hazırlanmalısınız. Uzun süredir sürüncemede bekleyen işleriniz aldığınız güçlü kozmik etkilerle değişecek. Yaratıcılığınız ortaya koyacak özel bir aşka açıksınız. Evlilik ve nişan gibi bir durum varsa son sözü siz söyleyecek ve ilişkinize hakim ve otoriter bir tavırla yaklaşacaksınız. Pratik davranışlarınızla birçok kişinin önüne geçebilirsiniz. Bu nedenle de kişisel ilişkilerinizde rekabet ortamı yaratacaksınız.

YENGEÇ:

Nostalji zamanı

Yollarla ilgili fırsatları söz konusu. Bu dönem akademik kariyer yapmak isteyecek veya yarım kalan öğreniminizi tamamlayabileceksiniz. Eski sevgililerle sosyal bir aktivitede karşılaşabilir ve geçmiş günlerden söz edebilirsiniz. Nostaljik olaylara daha fazla zaman ayırmalısınız. Duygusal tatmin sağlayacağınız aşklarınız gündemi meşgul edecek. Birçoğunuz yurt dışı avantajlarını kullanacaklar. Bu hafta çok çalışmaktan yorgun düşebilir ve sinir sisteminizle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz.

ASLAN:

Gözler üzerinizde

Kişisel özelliklerinizin ön plana çıkması ve sıra dışı ilişkilerinizle, gözlerin üzerinize çevrilmesine neden olacaksınız. Özellikle, iş yerinizde bu tür olayların sansasyon yaratacağını bilmelisiniz Sezgilerinizin yüksek olmasından dolayı çevrenizde farklı yönleriniz dikkat çekecek. Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma konusunda kararlı davranacaksınız. Yanınızda çalışan kişilerden, saygı ve disiplin bekleyen tavırlar içine girebilirsiniz. Yeni anlaşmalar yaparken dikkatli davranmalısınız.

BAŞAK

İş disiplininiz önemli

Toplumda göze çarpacak çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Dikkat çekici evlilik gerçekleştirebilir, ortak çalışmalar içinde olacağınız bir arkadaşınızla ileriye dönük evlilik planları yapabilirsiniz. İsteklerinize daha pozitif bir şekilde sarılacak. Seçtiğiniz konular amaçlarınıza ters düşmemeli ve yüksek enerjinizi ortaya koyarak engelsiz bir iş çıkarmalısınız. Çalıştığınız kişilerin iş disiplini ve iş ahlakına önem veriyorsunuz Sistemli bir iş paylaşımı sizi daha iyi konumlara getirecek.

TERAZİ:

Aşk kapınızı çalıyor

Aşk yaşamınızda duygusal karışıklıklara neden olacak olan Venüs; başlangıçlar-bitişler gibi uç noktalarda olaylar yaşamanıza neden olacak. Süregelen birliktelikleri olanlar ise ilişkilerinde değişen dengeleri yaşayabilirler. Hatta yıllarca sürecek aşkların başlangıçlarını yapabilirsiniz. Finans gezegeninizin size vereceği kozmik destekle para konularında akıllıca davranacaksınız. Yatırımlarınız size kazanç olarak geri gelecektir. Yeniliklere açık bir dönemdesiniz. Fakat yine de dikkatli olun.

AKREP:

Engelleri aşıyorsunuz

Enerjinizin ve fiziksel enerjinizin güçlü olduğu bir hafta. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, zamanı ve kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Yönetme kabiliyetiniz artıyor. Kendinize her zamankinden daha fazla güveneceksiniz. Bu dönemde karşı cins üzerinde çekiciliğinizi kullanacaksınız. Aynı fikirlere sahip olduğunuz kişilerle beraberlik içinde olacaksınız. Gücünün farkındasınız. Engelleri hızlı bir şekilde atlatacaksınız.

YAY

Fırsatlar kapınızda

Dostluk duyguları çok önemli olacak. Sevgi arayışlarınız sizi pozisyonlara getirecektir. Karşınızdaki kişileri incitmekten çekindiğiniz için fikirlerinizi açıklamakta zorlanabilirsiniz. Fedakarlıklarınızın karşılık görmeyeceğinizi zannederek susmayı tercih ediyorsunuz. Beklediğiniz bir çok fırsat karşınıza çıkacak. Venüs'ün sizi olumlu yönlendirecek enerjiler alacağınız bir dönemdesiniz. Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız.

OĞLAK:

Hedeflerinize koşuyorsunuz

Duygusal ilişkilerinizde baskın olacaksınız. Bu dönem, aşk yaşamınızı zorlayacaksınız. İlişkiniz zor şartlarda gelişecek. Kişisel cazibenizin yüksek olması nedeniyle farklı arkadaş gruplarınız olacaktır. Meslek ve kariyerinizle ilgili idealleriniz ve istekleriniz ön plana çıkarıyor. Hedefleriniz sizi daha hızlı hareket etmeye yönlendirmeye başlıyor. Bu süreç içerisinde parasal konulardaki aktiviteleriniz ile duygusal konularınızı bir arada dengeli olarak götürebilmelisiniz.

KOVA:

Disiplinli davranıyorsunuz

Aşk hayatınızla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak Arkadaşlık ve dostluk kavramlarının ön planda olduğu bir hafta.. Beraberliklerinizde yoğun duygular içinde, fedakarlık sınırlarınızı aşan davranışlar içinde olacaksınız. Eğer, evli iseniz; eşinizle ilgili bağlarınız güçleniyor. Çalıştığınız iş yerinde yönetici pozisyonunda çalışıyorsanız; şirketinize maddi kazanç sağlayacak bir çok anlaşmalara imza atacaksınız. Bazı anlaşmalarınızı gizlerken, düşüncelerinizi saklamak isteyeceksiniz.

BALIK:

Güven duygusu önemli

BU hafta enerjinizin oldukça güçlü olması, çevrenizde tercih edilen bir kişi olmanızı sağlayacaktır. Bazılarınızın yeni tanışacağınız kişilerden etkileneceği bir gerçek. Sizden, kariyer olarak oldukça güçlü ve üstün durumda olmalarından etkileneceksiniz. Bazıları, etkilenmeye neden olacak birçok parametreye sahip oldukları için, daha özel kişilerle gönül ilişkilerine girecekler. Güven duygusunun önemli olduğu bir hafta.