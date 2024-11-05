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MEB duyurdu! 2025 LGS sınav tarihi belli oldu!

Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "2024-2025 eğitim öğretim yılı LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

HABER MERKEZİ
MEB duyurdu! 2025 LGS sınav tarihi belli oldu!

Son dakika haberleri... 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi belli oldu. Buna göre, LGS kapsamındaki sınav, 15 Haziran 2025'te yapılacak.

8'inci sınıf öğrencilerine yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve geçen yıl yapılan sınavdan farklı bir uygulama olmayacak.

2024-2025 eğitim öğretim yılı dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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