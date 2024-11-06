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Emine Erdoğan ve Caparova öğrenciler ile bir araya geldi

HABER MERKEZİ
Emine Erdoğan ve Caparova öğrenciler ile bir araya geldi
BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın eşi Aygül Caparova, Bişkek'te Türkiye Maarif Vakfının, her yaş grubundan 1453 öğrenciye eğitim veren kompleksini ziyaret etti. Emine Erdoğan'ı Türkçe olarak "Merhaba, hoş geldiniz" diyerek karşılayan Kırgız öğrenciler, çiçek takdiminde bulundu. Emine Erdoğan, "Derslikleri gezerek, bilim, teknoloji, sanat ve kültür başta olmak üzere her alanda verilen dört dilli eğitim hakkında bilgi aldık. Bu eğitim yuvası, Kırgız çocuklarımızın bilgiyle güçlenip hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kapı aralıyor. Başarılarının devamını diliyorum" dedi
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