İş insanı aracıyla soluğu denizde aldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iş insanı Burak Semerci, alkolü fazla kaçırınca aracıyla denize daldı. Denizin ortasında aracı görenler, gördüklerine inanamadı. Olay Kuşadası ilçesinin dünyaca ünlü Sevgi Plajı'nda yaşandı. Söke ilçesinde inşaat firması ortağı, önceki dönem Söke Genç İş Adamları Derneği Başkanı Burak Semerci, eğlence mekanından çıktıktan sonra evinin yolunu şaşırdı. Evi yerine sahile giden Semerci, aşırı alkolün etkisiyle Sevgi Plajı'nda aracıyla denize daldı. Alkole düşkünlüğü ile bilinen Semerci aracıyla sevgi plajı sahilinden yaklaşık 200 metre ileriye aracıyla gitti. Çevredekilerin uyarılarına aldırmadan aracını sürmeye devam eden Semerci kısa bir süre denizin ortasında çakılıp kaldığı görüldü.