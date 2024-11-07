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İstanbul Muhafızları tiyatro oyunu oldu

HABER MERKEZİ
İstanbul Muhafızları tiyatro oyunu oldu

MinikaGO ekranlarının en sevilen çizgi dizisi İstanbul Muhafızları Müzikli Tiyatro Oyunu ile ara tatilde çocuklarla buluşacak. İlk kez sahnelenecek oyun 14 Kasım'da gerçekleşecek. Müzikli tiyatro oyunu, çocukların kahramanı Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif ile İstanbul'un tarihi mekanlarında heyecan dolu bir macera vadediyor. İstanbul Muhafızları, dört cesur gencin İstanbul'un tarihi dokusunu korumak için verdikleri mücadeleyi anlatıyor. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif, kötü planları durdurmak için harekete geçiyor.

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