Dilrubalı protokol krizi İzmir CHP’yi karıştırdı

İzmir'de sosyal medyada yayımlanan bir sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu, tahliye olduktan sonra İzmir Enternasyonel Fuarı'nın açılışında CHP yönetimi tarafından ağırlanmıştı. CHP lideri Özgür Özel'in de katıldığı açılışta, Kayserilioğlu protokolde Özgür Özel ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun arasında oturmuştu.

"BİZİM ACEMİLİĞİMİZ OLDU"

Birçok kesimden tepki çeken bu olay yeniden gündem oldu. Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili şaşırtıcı bir açıklama yaptı. Şık olmayan açıklamalar yapatığı için yargılanan bir vatandaşın yanına oturtulmasının yanlış olduğunu söyleyen Özel, "AK Parti'ye hakaret ettiği düşünülen ve sözlerini düzeltmeyen birisinin protokolde oturması yanlış oldu. O söylem düzelmeden o şey gerçekten yanlış oldu. Bizim sahadaki acemiliğimiz oldu" değerlendirmesinde bulundu. Durumdan haberi olmadığını söyleyen Özel, "Size bir sürpriz var dediler. Dilruba geldi oturdu" dedi. Özel bu sözleriyle sorumluluğu partisinin İzmir İl Yönetimi'ne attı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun Genel Başkan'ın sözleri sonrası zor durumda kaldığı ve partide tartışmalara neden olduğu öne sürüldü.

"YUH YALANA GEL" ÇIKIŞI

Özel'in 'acemilik' vurgusunun da Aslanoğlu'na yaptığı bir gönderme olarak yorumlanması, il yönetiminin tadını kaçırdı.

Öte yandan, Özgür Özel'in açıklama yaptığı sırada, Dilruba Kayserilioğlu'nda şok bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından Özel'i yalanlayan Kayserilioğlu, "Yuh! Yalana gel. Ben mi sürpriz yapmışım? Allah'tan telefon kayıtları denen bir şey var. Kahve içmeye diye gittik ısrar üzerine protokol çıktı. Kendisi bana geldi, ayıp olmasın diye çıkalı 1 gün olduğu halde kabul ettim" dedi.

Bu yalanlama üzerine tekrar açıklama yapan Özel, "Neyi nereden okudu bilmem. Yalanlamıyor ki doğruluyor aslında. Ben 'Dilruba geldi' demedim. İzmir'de o organizasyonu yapan arkadaşlar, Dilruba'yı ziyaret ettiğim gün çıkınca, güya bana iyi bir şey yapacaklarını düşünerek, yanımdaki koltuğa Dilruba'yı getirdiler. 'Araç yollanmış almış, bu görüntü doğru değildi. Belki Dilruba'nın bir düzeltmesinden sonra olsa sorun olmazdı' dedim. Serbest kaldı, araba yollamışlar, almışlar protokolde yanımıza.' Yoksa sözlerinin altına imza atmadım" ifadelerini kullanarak, bir kez daha hatanın CHP İzmir İl Yönetimi'nde olduğunu vurguladı.

KIRKPINAR'DAN DESTEK GELDİ

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef aldı. İnan, "Bu Dilruba ile şov yapacağım diye koskoca fuar açılışının gününü değiştirip korsan program yaptın... Yalanlar ayağa dolanır. Takdir milletimizin..." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ise, Özel'e destek verip, Kayserilioğlu'nu eleştirdi. Kırkpınar, "Hadsize had bildirmek, kırk yetime kaftan giydirmekten üstündür. Sayın Özel tarafından yapılan samimi bir açıklamaya 'yalancı' diyerek karşılık vererek kendisini gündemde tutmak isteyen bu küfürbazı kınıyoruz" şeklinde konuştu.