  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı

Yayınlandığı her sezonda en çok beğenilen yapımlar arasında yer alan Kuruluş Osman, seyirciden tam not aldı.

HABER MERKEZİ
Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın, atv ekranlarındaki 169. bölümüne Baysungur'un Sofia tarafından şehit edilmesi damga vurdu. Öte yandan dizi, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Takipçiler dizi ile ilgili paylaşımlarda bulunarak diziyi üst sıralara çıkardı.

ÇARŞAMBAYA DAMGA VURUYOR

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', altıncı sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA