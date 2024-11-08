Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın, atv ekranlarındaki 169. bölümüne Baysungur'un Sofia tarafından şehit edilmesi damga vurdu. Öte yandan dizi, #KuruluşOsman etiketiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Takipçiler dizi ile ilgili paylaşımlarda bulunarak diziyi üst sıralara çıkardı.

ÇARŞAMBAYA DAMGA VURUYOR

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', altıncı sezonunda da çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.