Filizlenmiş ve yeşeren patateslerden uzak durun! Ölüme kadar götürüyor

SOLANİN NE ZAMAN ZEHİRLİ OLUR?

Solaninin ne kadar zehirli olduğuna dair tahminler değişiklik gösterse de Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne göre, vücut ağırlığının kilogramı başına 1 mg veya daha fazla solaninin zehirli bir doz olduğu düşünülmektedir.

ÇÖZÜM NEDİR?

Patates sertse ve filizler küçükse, onları çıkarmak toksinin atılmasına yardımcı olabilir. Benzer şekilde, patatesleri soymak da solanin seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir; çünkü bileşik kabuğun hemen altında en yoğun haldedir. Patateslerinizi taze tutmak için buzdolabından biraz daha sıcak bir dolapta saklamanız en iyisidir.