Filizlenmiş ve yeşeren patateslerden uzak durun! Ölüme kadar götürüyor

Singapurlu bir aile hekimi olan Dr. Samuel Choudhury, filizlenmiş ve yeşile dönmüş patateslerden uzak durulması gerektiğini söyledi.
Patates üzerindeki yeşil lekelerin, ağrılı sindirim semptomlarının yanı sıra halüsinasyonlara, felce ve hatta ciddi vakalarda ölüme neden olabilen solanin toksininin varlığına işaret ettiği iyi bilinmektedir.
Ancak Dr. Choudhry, zehrin bir veya iki hafta boyunca ışık ve nemli ortama maruz kalan patateslerin üzerinde oluşan filizlerde de bulunabileceğini söylüyor.
Dr. Choudhury, sosyal medyada paylaştığı videoda, Colorado'dan Maria Harless adlı genç bir kadının "birdenbire patates püresi yeme isteği" ile ilgili uyarıcı hikayesini anlattı.
Maria'nın durumu bunları yedikten sonra "kötüleşti"' ve gecenin bir yarısı kusarak uyandı aynı zamanda şiddetli bir baş ağrısı çekti.
Dr. Choudhury, acil servise vardığında doktorların bunun filizlenen bir patatesten kaynaklandığını fark ettiğini söyledi. Maria "solanin zehirlenmesi yaşamıştı- patateslerden gelen bir nörotoksin- ancak normal patateslerden değil. Olayı değerlendiren Choudhury, "filizlenme, yeşil renk ve acı tat, toksinin varlığının bir işareti olabilir. Patatesler karanlıkta saklanmazsa yeşile döner ve filizlenmeye başlar" ifadelerini kullandı.
SOLANİN NE ZAMAN ZEHİRLİ OLUR?
Solaninin ne kadar zehirli olduğuna dair tahminler değişiklik gösterse de Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'ne göre, vücut ağırlığının kilogramı başına 1 mg veya daha fazla solaninin zehirli bir doz olduğu düşünülmektedir.
ÇÖZÜM NEDİR?
Patates sertse ve filizler küçükse, onları çıkarmak toksinin atılmasına yardımcı olabilir. Benzer şekilde, patatesleri soymak da solanin seviyelerini düşürmeye yardımcı olabilir; çünkü bileşik kabuğun hemen altında en yoğun haldedir. Patateslerinizi taze tutmak için buzdolabından biraz daha sıcak bir dolapta saklamanız en iyisidir.
Patatesleri soğan, elma, muz, armut ve diğer meyvelerin yakınında saklamaktan kaçının.
Patatesleri karanlık bir yerde saklayın. İdeal depolama yerleri arasında bodrum katları, dolaplar, dolaplar ve kilerler bulunur. Çok fazla ışık, özellikle güneş ışığı, patateslerin filizlenmeye başlamasına neden olabilir. Ayrıca patateslerin yeşile dönmesine ve acı bir tat vermesine neden olan Solanin adlı bir kimyasalın aşırı üretilmesine neden olabilir.
Saklama alanının kuru olduğundan emin olun ve patatesleri saklamadan önce yıkamayın. Yıkamayı, pişirmeye hazır olduğunuz zamana saklayın. Önce patatesleri yıkarsanız, ciltte nem tutma riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu, patateslerin daha erken çürümesine neden olabilir.
Uygun havalandırmayı sağlamak için patatesleri bir kağıt torbada saklayın. Sıcaklık ve nemi hapsetme eğiliminde oldukları için plastik torbalardan kaçının. Bununla birlikte, file veya delikli bir plastik torba iyidir, çünkü patateslerin kurumasına neden olmadan hava sirkülasyonu sağlar.