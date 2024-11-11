Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Önemli bir delil

Bakan Tunç, Narin Güran cinayeti ile ilgili olarak "Bu konuyu siyasi boyutlara çekmek isteyenler de oldu. Katillerden yargı hesap soracak. Tüm bulgular değerlendiriliyor. Mahkeme yeni deliller istedi. Narin evladımızın cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Arama çalışmaları yapılırken adli süreç başladı. Elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi.