Adalet Bakanı Tunç’tan Narin Güran açıklaması: Önemli bir delil

Bakan Tunç, Arabulucuk Haftası dolayısıyla Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri Platformu (TURAMEP) tarafından düzenlenen sempozyumda konuştu.
Bakan Tunç, Narin Güran cinayeti ile ilgili olarak "Bu konuyu siyasi boyutlara çekmek isteyenler de oldu. Katillerden yargı hesap soracak. Tüm bulgular değerlendiriliyor. Mahkeme yeni deliller istedi. Narin evladımızın cinayete kurban gitmesi bizi derinden yaraladı. Arama çalışmaları yapılırken adli süreç başladı. Elde edilen bulgular soruşturma kapsamında değerlendirildi.
Kamera görüntüleri incelendi, bilirkişiler görevlendirildi. Titiz bir çalışma gösterildi. Özellikle HTS kayıtları ve daraltılmış baz kayıtlarıyla tespitler oldu. Daraltılmış baz çakışması önemli bir delil. Mahkeme bütün delilleri inceleyecek. Bilirkişiden ek raporlar istendi.Burada devam eden bir yargılama süreci söz konusu. Dava sürecini hep beraber takip edeceğiz.Toplanan deliller 26 Aralık'ta bir değerlendirme yapılacak" dedi.