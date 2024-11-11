“Kıyamet kopsa da adalet yerini bulsun”

Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması üç günün sonunda Pazar erken saatlerde tamamlandı. DÖRT tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı Narin davasının ara kararında, duruşmaların 26 Aralık Perşembe gününe ertelenmesine ve sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava dosyasında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.

BAKANLIK AVUKATINDAN ÇIKIŞ

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Abdullah Yılmaz, delillerin kuvvetli olduğunu vurgulayarak, "24 Ağustos'ta 21.00 sıralarında dış bir müdahale olmaksızın yangın gerçekleşiyor. 2 gün sonra yine Enes Güran'ın gözünde morluk ve diş izi tespit ediliyor. Burada maalesef bir ayrım yapılamıyor. 30 Ağustos'ta Narin'in yakınlarının telefonları inceleniyor. Salim Güran'ın kullandığı araç var" dedi.

KİLİT NOKTA

DNA izlerine dikkat çeken avukat şöyle konuştu; "Burada bir arama ve inceleme yapılıyor, Van jandarma kriminalden. Burada aracın şoför koltuğunda DNA profili tespit ediliyor. Aracın sağ arka iç kısmında, Narin'e ait kıl tespit ediliyor. Olaydan 12 gün sonra amca tutuklanıyor. 6 gün sonra da Narin'in bedeni bulunuyor. 2 Eylül'de arama çalışmaları devam ederken, Yüksel Güran adeta kızının öldüğünden emin, oğlu Enes için 'Ne yapabilirim' söylemlerinde bulunduğu tutanaklarda var. 8 Eylül'de, Narin'in cenazesinin bulunduğu gün kadınlar arasında bir tartışma yaşanıyor. Salim ve Nevzat'ın araçlarında toprak inceleniyor ve benzer oldukları tespit ediliyor. Bu dosyanın kilit noktasının Enes Güran olduğunu düşünüyoruz. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun."