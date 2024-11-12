‘Çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı diliyorum’

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla dün yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Milli Ağaçlandırma Günü'nde çocuklarımıza yemyeşil yarınlar bırakmayı ve doğayla uyum içinde bir gelecek inşa etmeyi diliyorum. Diktiğimiz her fidanla yarınlara bir miras değil, yeşeren bir yaşam armağan ediyoruz. Toprak, fidanla buluşsun; gelecek, yeşil bir Türkiye ile büyüsün." Öte yandan Emine Erdoğan, Ankara'da oluşturulan Gazze Hatıra Ormanı'nda kendisi adına dikilen fidanın, kalbinde özel bir yere sahip olduğunu da belirtti.

GUTERRES İLE GÖRÜŞME

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelecek. Görüşmede, Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar başta olmak üzere çeşitli konular ele alınacak. Emine Erdoğan, görüşmede ayrıca BM Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Sıfır Atık Danışma Kurulunun çalışmaları hakkında da bilgi verecek.