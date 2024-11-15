Görüntüler ortaya çıktı! İşte Narin Güran’ın abisi Enes Güran’ın kolundaki ısırık izi

Narin Güran cinayetine iişkin önemli bilgi ve belgeleri aktaran A Haber'de yine çarpıcı bir görüntü paylaşıldı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, A Haber ekranlarında ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve gözündeki moruklara ait görüntüleri izleyecilere gösterdi.
Narin Güran cinayeti davasına ilişkin 7 Kasım'da başlayan duruşmada sanık ve tanıkların savunmaları dinlendi. Mahkeme heyeti, duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine karar verdi. Duruşmaya sayılı günler kala A Haber ekranlarında dikkat çeken görüntüler yer aldı.
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek'in ulaştığı Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ve yüzündeki morluğun görüntüleri ilk kez ve sadece A Haber ekranlarına yansıdı.
Canlı yayına yansıyan görüntülerin Narin Güran cinayeti davasında da delil olarak incelendiği belirtildi.
AĞABEY GÜRAN'A O ISIRIK İZLERİ SORULMUŞTU
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu 4 sanıktan ağabey Enes Güran 7 Kasım'da görülen davada savunma yaptı. Mahkeme başkanı, sanık Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını belirtti.
Güran, mahkeme başkanının "Salim Güran'ı evinizde gördünüz mü?" diye sorması üzerine, Salim Güran'ı o gün evinde hiç görmediğini ileri sürdü.
Mahkeme başkanının daha önceki beyanlarını da hatırlatarak, çelişen beyanları olduğunu belirtmesi üzerine Enes Güran, "Hatırlamadığım şeyler var. Olayın şokunda olduğum için öyle oldu." dedi.
Narin'in kaybolduğu gün saat 15.57'de cep telefonuna ait HTS baz kaydının Salim Güran'ın evinde tespit edildiğinin belirtilmesi üzerine Güran, "Salim Güran'ın evine kesinlikle gitmedim." beyanında bulundu.
"Narin, Enes ile ilgili hoş olmayan görüntüler gördüğü için öldürüldü" iddiasının sorulması üzerine Enes Güran, "Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben hiç ahıra gitmedim, evde uyuyordum." dedi.
Mahkeme başkanının, "Salim Güran ile annen arasında bir ilişki var mıydı?" sorusu üzerine Enes Güran, "Annemdir sonuçta sayın hakimim bu soru bana sorulmaz." ifadesini kullandı.
Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bir masum varsa masumu, bir cani varsa caniyi bulma derdindeyiz." dedi.
Enes Güran da mahkeme başkanının sorusunu "Bilmiyorum." diye yanıtladı.
Mahkeme başkanının günlerce Narin'in bulunması için arama çalışmaları yapıldığını belirterek, jandarmanın aile üyelerinin kendilerini yanlış yönlendirdiğini belirttiğini, böyle bir şey olup olmadığını sorması üzerine Güran, böyle bir şey olmadığını iddia etti.
Savcının, kolundaki ısırık izini sorması üzerine Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim." diye konuştu.
"Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini savundu.
KOLUNU NASIL ISIRDIĞINI GÖSTERDİ
Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir'in kolunu nasıl ısırdığını sorması üzerine Güran, kolunu nasıl ısırdığını gösterdi.
Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını, bu izlerin mısır tarlasında olmadığını öne sürdü.
"Narin'in öldürüldüğünü cezaevinde öğrendim. Narin'in ölümünü duyunca şok oldum." diyen Güran, "Cezaevinde başımı sürekli duvarlara vurduğumu, yüzüme tokat attığımı siz gördünüz mü?" dedi.