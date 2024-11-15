Robot ‘Bars’ İzmir’deki yarışmada hedefi vurdu

TÜRK savunma sanayisinin robotik ve ileri teknoloji alanındaki yeteneklerini bir araya getiren silahlı robot köpek "Bars", İzmir'de düzenlenen uluslararası keskin nişancı yarışmasında milli piyade tüfekleriyle gerçekleştirdiği atışlarda hedefi başarıyla vurdu. Bu yıl ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilen Boran-6 Keskin Nişancı Yarışması, İzmir'in Foça ilçesinde devam ediyor. Elektrooptik hedef tespiti ve balistik hesaplama özellikleri sayesinde hedefe hızlıca angaje olarak isabetli atış yapabilen Bars, performansıyla ulusal ve uluslararası gözlemcilerin ilgisini çekti.Quad Robotics Kurucusu Uğur Coşkun, "Bu sistemle 250 ve 600 metrede atışlar yaptık ve nokta atışı başarılı oldu" dedi.