Yargıtay’dan emsal karar! Cimrilik ve büyü boşanma nedeni sayıldı

'CİDDİ ANLAMDA EKONOMİK ŞİDDET UYGULAMIŞ'

Murat B.'nin avukatı Senem Yılmazel de "Müvekkilim evin tüm masraflarını karşılamasına rağmen müvekkilime ciddi anlamda ekonomik şiddet uygulamış. Bahşişleri topluyormuş, sinemaya gittiğinde mısır alması, kola alması gibi şeyleri yasaklamış adeta. Çantasından kola, kuruyemiş, mısır gibi şeyler çıkarıyormuş ve bununla ilgili ciddi kavgalar ediyorlarmış. Daha sonra müvekkilim boşanmaya karar vermiş. Son aylarda müvekkilim uyurken yastığın içerisinde bir muska bulmuş. Bunun üzerine aslında kendisi böyle şeylere pek inanmadığını ifade etti. Hocaya gitmiş ve kendisine bir büyü yapıldığını tespit etmiş. Daha sonra da bu büyüyü bozdurmuş. Her ne kadar inanmadığını söylese de psikolojik olarak kendisini daha iyi hissettiğini ifade ederek, o da böyle bir yola başvurmuş. Hatta boşanma kararı kesinleştikten sonra da bu muskayı yanında taşıyor maalesef. Aslında Yargıtay kararları gereğince bu büyünün sonuca ulaşmasına gerek yok. Büyü yapılması dahi güven sarsıcı bir davranıştır. Karar kesinleşti" diye konuştu.