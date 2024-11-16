Medyanın dev ismi Yalçın Balcı’ya son veda

Türk medya devlerinin prensi olarak bilinen ve Yeni Asır Gazetesi'nde de çalışmış olan Yalçın Balcı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda etti. Ardında, medya sektöründeki başarı hikayeleri ve peşinden koşup bazısını gerçekleştirmeyi başardığı hayaller kaldı. Türkiye'de bir dönem büyük medya gruplarındaki gazete ve televizyonların yönetiminde bulunan, önemli projelere imza atan Yalçın Balcı, yıllarını verdiği gazetecilik hayatından sonra dinlenmeye ve farklı projelere imza atmaya çekildiği İzmir'de hayatını noktaladı. Daha önce by-pass ameliyatı geçirdiği bilinen evli ve bir çocuk sahibi duayen medya yöneticisi, kalp krizine yenik düştü. Ünlü isim, bugün Bostanlı'da son yolculuğuna uğurlanacak.