Yıldız falınız

KOÇ: Bugün keyifsiz bir şekilde güne hazırlanırken, öğleye doğru neşeniz yerine gelecek. Çözülmesi gereken problemlerinizi, kafanızda yeniden düzenleyeceksiniz. Yeni planlarınızı daha çok seveceksiniz. Olayları dağıtmamaya çalışın.

BOĞA: Birlikte ortak girişimciliğinizin iyi bir yapılanma getirmesi için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Kişiliğiniz ve ölçülü konuşmalarınızla kendinizi bulunduğunuz ortama saygılı bir şekilde sunuyorsunuz. Mantığınız güçlü.

İKİZLER: Bugün görüşeceğiniz kişilerin, samimiyeti konusunda dikkatli olmalı ve özel duygularınızı kendinize saklamalısınız. Duygu ve akıl karmaşası yaşayabilirsiniz. Bugün, sizden sorumluluk beklentileri olan kişiler olacaktır.

YENGEÇ: Kendinizi aşma ve ifade etme konusunda istediğiniz performansı gösterebileceksiniz. İkna yeteneğinizin yüksek olduğu bir gündesiniz. Uzun vadeli işlerde sizi başarısız gibi gösterenler; aslında bilerek göz ardı ediyorlar.

ASLAN: Bazı konuları kendinize göre gizleme gereği duyacaksınız. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ortak çalışma içinde bulunduğunuz kişilerin, yaratma gücünden olumlu etkilenebilirsiniz. Fazla abartmayın.

BAŞAK: Duygularınızda derinlik arayışı içindesiniz. Sorguladığınız konuların cevapları sizi tatmin etmeyebilir. Ailenizin ve sevdiklerinizin sizinle birlikte olmasını arzuladığınız bir gün. Gireceğiniz ortamlara dikkat etmelisiniz.

TERAZİ: Sıkıntılarınızı paylaşmaktan hoşlanmıyor ve bazı konularda kısır bir döngü yaşıyorsunuz. Kendinizi sürekli güçlü gösterme savaşı vermeyin.. Yakınlarınızın da bulunacağı ortamlarda değişik paylaşımlar içinde olacaksınız.

AKREP: Çevrenizde duygusal konulara uzak gibi görünmeniz, farklı yorumlara neden oluyor. Ay'ın konumu, mesleki çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı gösteriyor.

YAY: Bugün sizin için enerjik ve yaratıcılığınızın körükleneceği bir gün. Fiziksel özelliklerinizi ve olumlu yönlerinizi ortaya koyacak ortamlarda bulunacaksınız. Kendinizi çok verimli hissediyorsunuz. Aktiviteler gündemde olacak.

OĞLAK: Çalışma sisteminiz mükemmel ilerliyor. Bugün görüşeceğiniz kişilerin üstün nitelikli olmasına dikkat ediyorsunuz. Bağlarınızı güçlü tutma eğilimindesiniz. Planlı hareket ettiğiniz zaman, istediğiniz sistemi kuracaksınız.

KOVA: Olumlu günlerinizden birinde oluşunuz size güçlü bir motivasyon kazandırıyor. Yazılı anlaşmalar yaparken, aceleye getirmemeli, her şeyi ince ayrıntılarına kadar düşünmelisiniz. Bugün dikkatinizin dağılmasına izin vermemelisiniz.

BALIK: İlişkilerinizde yoğunluk yaşamanıza neden olan gizemli olaylara ilgi duyacaksınız. Birtakım şeylerin sizden saklandığını hissedecek fakat sakinliğinizi koruyacaksınız. Yollarla ilgili ilginç gelişmeler söz konusu olacak