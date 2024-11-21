Sağlıklı bir kalp için spor yeterli mi?

Gerektiğinden fazla oturak yaşam sürdürmek (örneğin, uzun süre oturarak çalışmak) sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Bu tür bir yaşam tarzı, kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları, obezite, diyabet, kalp hastalıkları ve diğer metabolik bozukluklar gibi riskleri artırabilir. Bu durumda yapılan spor aktiviteleri, bu risklerin azaltılmasında önemli bir rol oynayabilir, ancak etkisi yaşam tarzına ve sporun düzenli olup olmamasına bağlıdır. Özellikle de sağlıklı ve düzenli çalışan bir kalp için sadece spor yeterlimi ? Asla. Öncelikle düzenli hekim kontrolleri ve düzenli bir yaşam tarzı olmazsa olmazımız. Akut Kalp Damar Hastalıkları Uzmanı Doktor Abdurrezak Börekci günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte kalp hastalıkları ve kalp damarları hakkında bilmemiz gereken çok çok önemli bilgileri paylaştı. Doktor Börekci özellikle yapay zeka teknolojisi ile donanımlı sanal anjio ile ilgili önemli bilgiler verdi.

YAPAY ZEKA ETKİSİ

Uzm. Dr. Abdurrezak Börekci yapay zeka destekli sanal anjiyo ile belirti vermeyen aterom plakları tespit edilebilir, dedi. Dr. Börekci, ayrıca "Belirti vermeyen aterom plakları (asemptomatik aterosklerotik plaklar) sanal anjiyo yöntemleri ile tespit edilebilir. Özellikle son yıllarda gelişen tıbbi görüntüleme teknikleri, bu tür plakların daha güvenilir bir şekilde teşhis edilmesini mümkün kılmıştır. Günümüzde yapay zeka teknolojileri, BT veya MRA görüntülerinden aterom plaklarının otomatik tespitinde kullanılmaktadır. Plak özelliklerinin risk sınıflandırmasında yardımcı olur. Belirti göstermeyen plakların erken tespitiyle, kişiselleştirilmiş tedavi planı oluşturulabilir. Yaşam tarzı değişiklikleri, ilaç tedavisi (statinler gibi) veya diğer önlemler erken evrede uygulanabilir. Belirti vermeyen plakların tespiti, özellikle kardiyovasküler risk faktörleri (hipertansiyon, diyabet, sigara, aile öyküsü vb.) bulunan bireylerde önemlidir. Bunun için en uygun yöntemin seçimi, hastanın klinik durumuna ve risk profiline göre doktor tarafından belirlenir" diye konuştu. Özel Akut Kalp Damar Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğinden Uzm. Dr. Abdurrezak Börekci, kullanılan birçok girişimsel ve medikal tedavi seçeneklerine rağmen, günümüzde dünyada sebep olduğu kalp krizi komplikasyonu ile aterosklerotik koroner arter hastalığının hala başlıca ölüm nedenlerinden biri olduğunu belirterek, hastalığın alt yapısını oluşturan aterom plaklarının erken tanısının neden önemli olduğunu şu sözlerle açıkladı; "Kalp krizlerinin önemli bir kısmında, henüz koroner kan akımını azaltacak boyuta ulaşmamış, dolayısıyla belirti vermeyen anstabil (kırılgan) aterom plaklarının sorumlu olduğunu biliyoruz. Erken evrede saptanabilirlerse, medikal tedavi(statinler, ACE inhibitörleri, kolşisin vb.) ile bu plakları stabil hale getirmek, ilerlemelerini yavaşlatmak, sonuç olarak sebep oldukları kalp krizine bağlı ölümleri azaltmak mümkün."

SANAL ANJİYO

Fonksiyonel tanı testleri ile aterom plakların saptanmasının mümkün olmadığını dile getiren Uzm. Dr. Abdurrezak Börekci, "Koroner kan akımını azaltmadıkları için, bu plakları fonksiyonel tanı testleri ile saptamak mümkün olmuyor. Girişimsel olmayan, kısa sürede tanı koyabilen önemli testlerden biri olan BT koroner anjiografi(sanal anjio) ile bu aterom plaklarını kesin olarak saptayabiliyoruz" dedi. Uzm. Dr. Abdurrezak Börekci, aterosklerotik koroner arter hastalığında riski yüksek olan hasta ve bireyler için (hiperkolesterolemi, diyabet, erken yaşta birinci derece aile bireylerinde koroner arter hastalığı öyküsü olanlar vb.) erken tanının önemli olduğunu vurguladı.