  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam 20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklandı

20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasının sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sonuçlara e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.

HABER MERKEZİ
20 bin öğretmen ataması sonuçları açıklandı

Bakan Tekin, açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

20 bin öğretmen atamasının sonuçlarının açıklandığını duyuran Tekin, "Sonuçları öğrenmek isteyen öğretmenlerimiz, e-Devlet üzerinden erişim sağlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Tekin, "Eğitimde her zaman önceliği olan, öğretmenlerimizi her alanda destekleyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bu anlamlı günde, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, yeni görev yerlerinizde ülkemizin geleceğini şekillendirme yolunda üstün başarılar diliyorum. Göreviniz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun." dedi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA