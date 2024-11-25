Emine Erdoğan’dan öğretmenler günü mesajı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Emine Erdoğan, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Bir kalemi bir hayatın anahtarı kılan, bir bilgiyi bir ömrün yönü yapan" öğretmenlerin en büyük saygıyı hak ettiğini belirten Erdoğan, "Vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Milletimizin vicdanında ölümsüzleşen kahramanlarımız, şehit öğretmenlerimizi ise rahmetle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Karma Sergisi'nin açılışına ilişkin paylaşım yaptı.

'İYİLİĞİ ÇOĞALTMAK'

EMİNE Erdoğan, "Estetikle harmanlanmış bir dünya, hayal ettiğimiz daha adil ve yaşanabilir bir geleceğin de anahtarıdır. Dünyayı kanla boyamak isteyenlere karşı, iyiliği, güzelliği ve erdemi çoğaltmakta yarışanlardan olabilmeyi diliyorum" dedi.