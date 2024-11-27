Hamburgerden at ve eşek eti çıktı! Bakanlık gıda teröristlerini ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'den bu yana açıkladığı taklit ve tağşiş listesi vatandaşın alışveriş yaparken bir kez daha düşünmesine neden oldu. Listede ünlü markalar da var alışveriş sitelerinde satışı yapılanlar da.
HAMBURGERDE AT VE EŞEK ETİ
Bakanlığı 26 Kasım taklit ve tağşiş listesinde tespit edilenler şoke etti. Mersin Yenişehir'deki CAPS Burger'deki hamburgerlerde at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı.
YİNE ZEYTİNYAĞI!
En çok taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin başını şüphesiz et gruplarının ardından zeytinyağı çekiyor. Yeni listede de zeytinyağındaki oyun gözler önüne serildi. Ayvalık Tarım Ürünleri, Ayvalık, Lüks Ayvalık markalarının zeytinyağlarına tohum yağı karıştırdığı öğrenildi.
KAŞAR PEYNİRİNDE NİŞASTA VE BİTKİSEL YAĞ
Kaşar peynirinde ise Karapınar ismindeki marka hem nişasta hem de bitkisel yağ kullanmış.
TEREYAĞINDA SÜT DIŞI YAĞ TESPİTİ
Bir başka dikkat çeken ürün ise "Manyas Mim Süt" marka tereyağı oldu. Bu ürünün içinde süt harici yağlar bulunduğu tespit edilerek, hileli olduğu belirlendi.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden bu tür firmaları duyuruyor. 26 Kasım'da yayımlanan yeni liste, gıda sektöründe yapılan sahteciliği bir kez daha gözler önüne serdi.