Peteklere sakın çamaşır asmayın! O hastalıkları tetikliyor

Kışın konforlu bir ısınma imkanı sunan kalorifer sistemi, sağladığı bu konforun yanında bazı dezavantajları da barındırıyor. Kaloriferlerin havayı kurutarak bazı solunum yolu rahatsızlıklarını artırdığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı, doğru bilinen yanlışları anlattı. Çamaşırların kalorifer petekleri üzerinde kurutulmaması gerektiğini söyleyen Balcı, hava nemlendirici cihazlarla ilgili de uyarıda bulundu.

Tüm yurtta kış, kendini iyice hissettirmeye başladı. Havaların iyice soğumasıyla konut ve iş yerleri gibi birçok yerde kaloriferler de devreye girdi. Ancak kalorifer kullanımı, bulunduğu ortamda nem oranını düşürmesi ve havayı kurutması nedeniyle sağlık açısından bazı olumsuzluklara neden olabiliyor. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Merih Kalamanoğlu Balcı, bu olumsuzlukları şöyle anlattı: