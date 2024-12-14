Adliyede kanlı infaz: 2 ölü 2 yaralı

Bursa'daki mahkeme salonu intikamcı babanın saldırısıyla kan gölüne döndü. Yaklaşık dört ay önce tartıştığı garsonlar Tolga Ergün (21) ve Yiğit Selçuk (30) ile güvenlik görevlisi Efendi Doğan'ı (45) tabancayla yaralayıp, kaçtıktan 128 gün sonra sahte kimlikle takside yakalanıp tutuklanan Mertcan Akça (26) ile olaya karışan ve yakalama kararı çıkarılan 'oğlunun eylemine iştirak ettiği' suçlamasıyla tutuklanan Köksal Akça'nın, yargılandığı davanın 2'nci duruşmasına, tutuklu sanıklar, müştekiler, yakınları ve taraf avukatları katıldı. Mertcan Akça'nın avukatı Gürkan Altun, 'usule aykırı yargılama yaptığı' gerekçesiyle mahkeme başkanının, davadan çekilmesini istedi. Avukat konuştuğu sırada, müştekilerden olan ve 2023'teki silahlı kavga sonrası engelli kalan Tolga Ergün'ün babası Kemal Ergün, oğlunun tekerlekli sandalyesinin altından çıkardığı tabanca ile tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'ya küfrederek 7-8 el ateş etti. Yaklaşık 30 kişinin bulunduğu duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, avukatlar ve duruşmayı takip eden basın mensupları koltukların altına girerek kendilerini korudu. Kurşunların isabet ettiği baba oğul kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırgan ve oğlu, polis ekipleri tarafından salondan çıkarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLADI

Tutuklu sanıklar Mertcan Akça ile babası Köksal Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kurşunlarla yaralanan 2 jandarma personelinin de durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.