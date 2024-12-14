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NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" oylamasında birincilik Türkiye'nin

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'nun "Yılın Fotoğrafı" oylamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ın fotoğrafının birinci seçildiğini duyurdu.

AA

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NATO’nun Yılın Fotoğrafı oylamasında birincilik Türkiye’nin

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"NATO'nun 'Yılın Fotoğrafı' oylamasında Deniz Kuvvetlerimize ait 'Amfibi Akın' fotoğrafı açık ara farkla 1'inci seçildi. Desteklerinden dolayı halkımıza ve müttefik ülke vatandaşlarına teşekkür ediyoruz. Fotoğrafı çeken Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelimiz Teknisyen Astsubay Çavuş Yasin Kaan'ı tebrik ediyoruz."

Paylaşımda, Kaan'ın çektiği fotoğrafa da yer verildi.

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