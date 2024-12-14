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Haberler Yaşam Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da açılan "Göbeklitepe" sergisini 1,2 milyon kişi ziyaret etti

Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da açılan "Göbeklitepe" sergisini 1,2 milyon kişi ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da 24 Ekim'de açılan "Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi" sergisini 1,2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini bildirdi.

AA

Giriş Tarihi:

Roma’nın simge yapısı Kolezyum’da açılan Göbeklitepe sergisini 1,2 milyon kişi ziyaret etti

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Kolezyum'da ziyaretçileri ağırlıyor. Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da açılan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekanın Gizemi' sergimiz ilk gününden itibaren büyük ilgi görüyor. Sergimizi 24 Ekim'den bugüne kadar 1 milyon 242 binden fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını dünyanın kalbinde tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sergimiz, İtalya'nın başkentinde mart ayına kadar ziyaretçilere açık olacak."

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