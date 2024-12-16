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Haberler Yaşam Kilosu altınla yarışıyor! Özel izinle ekimi yapılıyor

Kilosu altınla yarışıyor! Özel izinle ekimi yapılıyor

Endemik bitki türlerinden biri olduğu için toplanması yasak olan ve bakanlığı özel izniyle ekilen salep orkidesi, kurutulup öğütüldükten sonra toz halinde satılıyor. Aydın ve Balıkesir'de de üretilen salep kilosu 6 bin TL'den alıcıya ulaşıyor.

DHA

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Kilosu altınla yarışıyor! Özel izinle ekimi yapılıyor

Endemik bitki türleri arasında yer aldığı için doğadan toplanması yasak olan, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan özel izinle Samsun'da ekimi yapılan salep orkidesi, kurutulup öğütüldükten sonra toz halinde satılıyor. 19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, "Ürettiğimiz salebin yaş olarak alım fiyatı önümüzdeki yıl bahar ayında 500 TL düşünülüyor. Kurutulduğu zaman 5-6 kilogramdan 1 kilogram çıkıyor. Bu da kuru fiyatı, kurutma kıvamına göre 3 bin TL'den alınacak. Öğütüp işledikten sonra paketlenmiş hali firmamız tarafından piyasaya saf olarak sürülmekte. Bunun da kilosu 6 bin TL'den olacak" dedi.

Kilosu altınla yarışıyor! Özel izinle ekimi yapılıyor

Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmesi (CITES) ile 1975'te koruma altına alınan salep bitkisinin üretimi Türkiye'de, en fazla Samsun'da yapılıyor. Samsun'da çoğaltım amaçlı salep üretimi bu yıl 115 dekar alanda 63 ton olurken, gıda amaçlı salep üretimi 71 dekar alanda 42,5 ton olarak kayıtlara geçti. Salep Samsun dışında ayrıca Aydın, Balıkesir, Kahramanmaraş ve Burdur gibi illerde de üretiliyor.

Kilosu altınla yarışıyor! Özel izinle ekimi yapılıyor

'PİYASAYA SAF OLARAK SÜRÜLMEKTE'
19 Mayıs Ekolojik Üreticiler Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hakkı Karaman, "Ürettiğimiz salebin yaş olarak alım fiyatı önümüzdeki yıl bahar ayında 500 TL düşünülüyor. Kurutulduğu zaman 5-6 kilogramdan 1 kilogram çıkıyor. Bu da kuru fiyatı, kurutma kıvamına göre 3 bin TL'den alınacak. Öğütüp işledikten sonra paketlenmiş hali firmamız tarafından piyasaya saf olarak sürülmekte. Bunun da kilosu 6 bin TL'den olacak. Bu ürünün hem ekonomik değeri hem de sağlık açısından çok faydalı olduğu için katkısız kullanılmasını tavsiye ediyoruz. Ülkemizde bunun daha çok yaygınlaşması için bakanlığımızın 2025 yılını tıbbi aromatik yılı olarak ilan ettiğini duyduk. Bu konuda da üretimin çoğalması için gerekli desteklerin verilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kilosu altınla yarışıyor! Özel izinle ekimi yapılıyor

'ÜRÜN MİKTARI, EN FAZLA 19 MAYIS İLÇESİNDE'
2024 yılında salepten 12-13 milyon TL gelir elde edildiğini belirten Karaman, "2024 yılı hasat döneminde 19 Mayıs ilçemizden ve çeşitli ilçelerden üretim yapan çiftçilerden aldığımız miktar yaklaşık olarak 25 ton miktar civarında. Bunun bir kısmını kurutup işleyerek, bir kısmını da kuru olarak diğer firmalara satıldı. Bundan da ilçemize yaklaşık olarak 12-13 milyon TL gibi bir gelir sağlandı. Türkiye genelini düşünürsek, bizden sonra bu işe başlayan firmaların veya üreticilerin maliyeti yüksek olduğu için küçük alanlarda başladıkları ve şu anda çoğaltma aşamasında oldukları için piyasaya sürülen ürün miktarı, en fazla 19 Mayıs ilçesindedir. Diğer illerde piyasaya gıda olarak sürülen ürün çok az miktardadır. Ortalama Türkiye genelini düşünürsek, gıda olarak piyasaya sürülen ürün şu anda 10 ton gibi işlenmiş bir ürün var" dedi.

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