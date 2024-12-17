Altın fiyatları son dakika! 17 Aralık Salı gram altın, cumhuriyet, yarım ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 983 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 940 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 670 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kaybıyla 2 bin 652 dolardan işlem görüyor.