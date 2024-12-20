Yeşilay bağımlılıklarla mücadele için 120 üniversitede festival düzenleyecek

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde bağımlılıklarla mücadele etmek amacıyla başlatılan "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Yeşilay Van Şubesi iş birliğinde ilki düzenlenen "YeşilFest" yapıldı.

Van YYÜ Spor Kompleksi'nde 16-17 Aralık'ta düzenlenen ve 2 binden fazla gencin katıldığı festivalde, konserler, bilgi yarışması, tiyatro, sergi, sıra gecesi ve söyleşiler yapıldı, stantları ziyaret eden katılımcılara uzmanlarca bağımlılıklarla mücadeleyle ilgili bilgi verildi.

Renkli görüntülere sahne olan festivalde gençler, halay çekti, çeşitli oyunlar oynayarak güzel zaman geçirdi.

Yeşilay, 120 üniversitede düzenleyeceği festivallerle bağımlılıklarla mücadeleye ilişkin farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

"GENÇLERİN YANINDA OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Genç Yeşilay Başkanı Samet Koca, AA muhabirine, gençlerin başta madde bağımlılığı olmak üzere tüm zararlı alışkanlıklardan korunması gerektiğini söyledi.Van'da bu yıl ilkini düzenledikleri festivale gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bağımlılıklarla mücadele çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımıza 115 Yeşilay Danışmanlık Merkezi'miz ile ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bağımlılıklarla ilgili kafasında soru işareti bulunan herkes buradan destek alabilir. Biri Diyarbakır diğeri Bursa'da olmak üzere 40 yatak kapasiteli iki rehabilitasyon merkezimiz var. Buradaki hizmetler ücretsiz veriliyor. Gençlerin bağımlılıklarla mücadele ederken nasıl özgürleşeceklerini, etkinliklerle kendilerini nasıl ifade edebileceklerini ön plana çıkartmaya çalışıyoruz."

Gençlere destek olmaya çalıştıklarını aktaran Koca, "Festivalde birçok etkinlik yapıldı. El sanatları stantları kurulmuştu. Katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Gençlerin yanında olmaya çalışıyoruz. YeşilFest'lerin devamı gelecek. İlkini Van'da başlattık. Diğer üniversitelerde yapmaya devam edeceğiz. Tüm gençleri festivallerimize bekletiyoruz." dedi.