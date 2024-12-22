Kanlı saldırıda 4 kişi öldü 200’den fazla yaralı var

Almanya'nın Magdeburg kentinde önceki gece yaşanan saldırıda bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu 4 kişinin öldü, 200'ü aşkın kişi yaralandı. Saldırının hemen ardından gözaltına alınan Suudi Arabistan doğumlu doktor Talib A'nın hakkındaki yeni detayları Alman basını duyurdu. Talib A'nın İslam karşıtı, aşırı sağ ve siyonizm destekçisi olduğu anlaşıldı. Öte yandan saldırıda 2 Türk vatandaşının da yaralandığı belirtilirken Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığını söyledi.