Türkiye’nin enerjisi Suriye’yi aydınlatacak

Suriye'yi ayağa kaldıracak enerji formülü Türkiye'den geldi. Türkiye artık İdlib ve Afrin'in ardından Halep'e de enerji verebilecek. Enterkonnekte hat ile 150 bin konuta elektrik verilebilecek. Suriye'de 61 yıllık Bass rejiminin devrilmesinin ardından ülkeyi yeniden ayağa kaldırmak ve yaşanabilir kılmak için Türkiye kritik bir rol üstlenecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu kapsamda ülkenin mevcut durumdaki en büyük ihtiyacı olan enerji sorununun çözümü noktasında hazırlıklarına başladı. Türkiye halihazırda İdlib ve Afrin'e elektrik ihraç ederken, elektrik ihtiyacının daha fazla karşılanabilmesi için hasar gören noktalardaki hatlar yeniden onarılacak. Hattın canlanması ile Halep'te 150 bin haneye yetecek kadar elektrik verilebilecek. Öte yandan Suriye'deki ilk atama da gerçekleştirilerek Dışişleri Bakanı, Asad Hasan El-Şeybani oldu. El-Şeybani'nin Türkiye'de eğitim gördüğü öğrenildi.