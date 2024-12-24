  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Kuruluş Osman'ın 176. bölümü'nde büyük yüzleşme!

Kuruluş Osman'ın 176. bölümü'nde büyük yüzleşme!

atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman 176'inci bölümüyle nefes kesecek.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Kuruluş Osman’ın 176. bölümü’nde büyük yüzleşme!

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman dizisi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor.

Kuruluş Osman’ın 176. bölümü’nde büyük yüzleşme!

176.Bölüm:

MOĞOL KOMUTAN ULUGAN KAYI OBASI'NDA

Moğol Komutanı Ulugan, Kayı Obası'na gelir. Osman Bey'le ilk kez karşı karşıya gelen Ulugan'ın obaya geliş amacı nedir? Osman Bey Ulugan'a karşı nasıl bir tavır sergileyecektir? Ulugan, Osman Bey'in önce itibarını sonra canını alacağını söyler. Ulugan, Osman Bey'i alt etmek için nas��l bir plan yaptı?

Kuruluş Osman’ın 176. bölümü’nde büyük yüzleşme!

ESİR DÜŞEN ORHAN BEY'İN PARMAKLARINA ÇİVİ ÇAKILIYOR!

Şehzade Orhan ve Şehzade Alaeddin Beyler de Moğol ve Bizans'a karşı kalelerde önlem almakla vazifelendirilmişlerdir. Moğollar, Şehzade Orhan'ı Karacahisar'da nasıl tuzağa düşürecektir?

Kuruluş Osman’ın 176. bölümü’nde büyük yüzleşme!

Moğollar, Şehzade Orhan'ın parmaklarına çivi çakarak vahşice işkence yaparlarken oğlunu bulmak için çıktığı yolda Osman Bey şehzadesi Orhan Bey'i kurtarabilecek midir?

Kuruluş Osman’ın 176. bölümü’nde büyük yüzleşme!

BALA HATUN HALİME'Yİ KAYBETMENİN EŞİĞİNDE Mİ?

Obada bir zehir yayılır. Ahali zehir yüzünden kırılmaktadır. Alaeddin Bey zehrin panzehrini bulabilecek midir? Öte yandan zehir bütün obayı sarmışken Poena da zehirlenmiştir. Bala Hatun, Poena'nın kızı Halime olduğunu öğrenemeden kaybedecek mi?

Kuruluş Osman’ın 176. bölümü’nde büyük yüzleşme!

İLBAY'IN PLANI NEDİR?

Osman Bey yaklaşan Moğol tehlikesine karşı tedbirlerini arttırmaktadır. Kayı Obası'nda alınan tedbirlere karşı İlbay ne yapacaktır? Osman Bey'in tedbirlerini boşa çıkartmak için nasıl bir planı vardır?

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA