  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Yaşam Atv'den ekrana kilitleyecek bir dizi daha! Kardelenler'den ilk tanıtım yayınlandı

Atv'den ekrana kilitleyecek bir dizi daha! Kardelenler'den ilk tanıtım yayınlandı

Parçalanan bir ailenin yeniden bir araya gelişinin sarsıcı öyküsünü anlatan Atv'nin yeni dizisi Kardelenler'in ilk tanıtımı yayınlandı. Konusu ile dikkat çeken dizinin başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli gibi isimler yer alıyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Atv’den ekrana kilitleyecek bir dizi daha! Kardelenler’den ilk tanıtım yayınlandı

atv ekranlarında yeni bir dizi ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı gibi birçok başarılı dizinin yapımcılığını üstelenen NGM'den atv ekranları için yeni bir dizi daha!

Atv’den ekrana kilitleyecek bir dizi daha! Kardelenler’den ilk tanıtım yayınlandı

"O çok sevdiğin çocuklarının hiçbiri sana bakmayacak!"

Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler'in ilk tanıtımı dikkatleri üzerine topladı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sete çıkan, tanıtımıyla izleyicide merak uyandıran dizi, yeni yılda izleyiciyle buluşacak.

Atv’den ekrana kilitleyecek bir dizi daha! Kardelenler’den ilk tanıtım yayınlandı

Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır…

Atv’den ekrana kilitleyecek bir dizi daha! Kardelenler’den ilk tanıtım yayınlandı

Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler Ocak ayında atv'de!

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA