Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin takvimi açıklandı

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye Kültür Yolu Festivali rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri'nin de katıldığını belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"16 şehrimize eklenen bu güzide şehirlerimizle birlikte tarih, kültür ve sanatın zenginliklerini hep birlikte keşfedeceğiz. Amacımız, şehir sayımızı artırarak ülkemizin eşsiz kültür ve sanat varlığını, tarihini ve medeniyet mirasını dünyaya tanıtmak. Bu büyük festivale destek veren paydaşlarımıza, katkı sağlayan yerli ve yabancı tüm sanatçılarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Kültür ve sanatın nabzı yine Türkiye'de atacak."

TAKVİM BELLİ OLDU

"Şehirde Festival Var" mottosuyla bu yıl 20 şehirde yapılacak Türkiye Kültür Yolu Festivali, 5-13 Nisan'da Adana'da, 10-18 Mayıs'ta Mardin'de, 17-25 Mayıs'ta Manisa'da, 24 Mayıs-1 Haziran'da Şanlıurfa'da, 21-29 Haziran'da Samsun'da, 28 Haziran-6 Temmuz'da Bursa'da, 5-13 Temmuz'da Trabzon'da, 12-20 Temmuz'da Van'da, 2-10 Ağustos'ta Nevşehir'de, 16-24 Ağustos'ta Erzurum'da, 30 Ağustos-7 Eylül'de Çanakkale'de, 6-14 Eylül'de Kayseri'de, 13-21 Eylül'de Gaziantep'te, 20-28 Eylül'de Ankara ve Konya'da, 27 Eylül-5 Ekim'de İstanbul'da, 4-12 Ekim'de Malatya'da, 11-19 Ekim'de Diyarbakır'da, 25 Ekim-2 Kasım'da İzmir'de, 1-9 Kasım'da Antalya'da sanatseverlerle buluşacak.