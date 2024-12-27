İş insanı Kalkavan sahte alkolden yaşamını yitirdi

2022 yılında hayatını kaybeden oyuncu Billur Kalkavan'ın kardeşi 59 yaşındaki iş insanı Rıza Kalkavan, İstanbul'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sahte alkol nedeniyle rahatsızlandığı öne sürülen Kalkavan, Zincirlikuyu Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Kalkavan'ın kız arkadaşı Sibel Civelek, arkadaşı Zeki Kadirbeyoğlu, arkadaşları ve ailesi katıldı. Kalkavan'ın sahte alkolden hayatını kaybettiği haberleri üzerine konuşan kız arkadaşı Civelek, "Fenalaştı ve hastaneye kaldırdık netice bu. Çok üzgünüz" dedi. Cenazede konuşan aile yakınları ise, sahte alkol iddialarını yalanlayıp Kalkavan'ın kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini söyledi.